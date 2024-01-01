يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Scrin.io على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

خدمة للموظفين عن بعد لمتابعة وقتهم. تصبح التقارير الخاصة بالوقت المتعقب بالإضافة إلى المشاريع والملاحظات ولقطات الشاشة ومستويات النشاط والتطبيقات النشطة ومواقع الويب التي تمت زيارتها متاحة على الويب ليتمكن المديرون من رؤيتها.

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