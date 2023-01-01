Toggl Track (Toggl سابقًا) هو تطبيق لتتبع الوقت تديره شركة Toggl OÜ، ومقرها في تالين، إستونيا، والتي تقدم خدمات تتبع الوقت وإعداد التقارير عبر الإنترنت من خلال موقعها على الويب إلى جانب تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب. يقوم Toggl Track بتتبع الكتل الزمنية التي تم تصنيفها اختياريًا بمهمة ومشروع وعلامات. يمكن تتبع الوقت من خلال زر البدء/الإيقاف، أو الإدخال اليدوي، أو سحب الكتل الزمنية وتغيير حجمها في عرض التقويم. مع ملحق المتصفح، يتمتع Toggl Track بتكاملات تتبع الوقت مع أكثر من 100 موقع ويب.

الموقع الإلكتروني: toggl.com

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