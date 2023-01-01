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Toggl Track

Toggl Track

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الموقع الإلكتروني: toggl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Toggl Track على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Toggl Track (Toggl سابقًا) هو تطبيق لتتبع الوقت تديره شركة Toggl OÜ، ومقرها في تالين، إستونيا، والتي تقدم خدمات تتبع الوقت وإعداد التقارير عبر الإنترنت من خلال موقعها على الويب إلى جانب تطبيقات الهاتف المحمول وسطح المكتب. يقوم Toggl Track بتتبع الكتل الزمنية التي تم تصنيفها اختياريًا بمهمة ومشروع وعلامات. يمكن تتبع الوقت من خلال زر البدء/الإيقاف، أو الإدخال اليدوي، أو سحب الكتل الزمنية وتغيير حجمها في عرض التقويم. مع ملحق المتصفح، يتمتع Toggl Track بتكاملات تتبع الوقت مع أكثر من 100 موقع ويب.

الموقع الإلكتروني: toggl.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Toggl Track. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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