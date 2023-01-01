تغيير قاعدة البيانات والتحكم في الإصدار بشكل أكثر أمانًا وسرعة للفرق. توفر Bytebase مساحة عمل تعاونية على الويب لمساعدة مسؤولي قواعد البيانات والمطورين على إدارة دورة حياة مخططات قاعدة بيانات التطبيقات (DDL) والبيانات (DML).

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