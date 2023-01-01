تساعد Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) على تحسين إمكانية التنبؤ وجودة عمليات التنفيذ من خلال تبسيط عملية التنفيذ وتوحيدها. LCS عبارة عن بوابة تعاون قائمة على Microsoft Azure توفر بيئة موحدة وتعاونية إلى جانب مجموعة من الخدمات التي يتم تحديثها بانتظام والتي تساعدك على إدارة دورة حياة التطبيق لعمليات التنفيذ الخاصة بك. الهدف من LCS هو تقديم المعلومات الصحيحة، في الوقت المناسب، للأشخاص المناسبين وللمساعدة في ضمان نجاح قابل للتكرار ويمكن التنبؤ به مع كل عملية نشر للتنفيذ أو التحديث أو الترقية. من خلال توفير مساحة عمل تعاونية يمكن استخدامها من قبل كل من العملاء والشركاء، بشكل منفصل ومعًا، تتيح LCS تعاونًا أوثق، وتساعد على تسريع عمليات التنفيذ وتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة.

الموقع الإلكتروني: lcs.dynamics.com

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