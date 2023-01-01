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Microsoft Dynamics Lifecycle Services

Microsoft Dynamics Lifecycle Services

lcs.dynamics.com

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تساعد Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) على تحسين إمكانية التنبؤ وجودة عمليات التنفيذ من خلال تبسيط عملية التنفيذ وتوحيدها. LCS عبارة عن بوابة تعاون قائمة على Microsoft Azure توفر بيئة موحدة وتعاونية إلى جانب مجموعة من الخدمات التي يتم تحديثها بانتظام والتي تساعدك على إدارة دورة حياة التطبيق لعمليات التنفيذ الخاصة بك. الهدف من LCS هو تقديم المعلومات الصحيحة، في الوقت المناسب، للأشخاص المناسبين وللمساعدة في ضمان نجاح قابل للتكرار ويمكن التنبؤ به مع كل عملية نشر للتنفيذ أو التحديث أو الترقية. من خلال توفير مساحة عمل تعاونية يمكن استخدامها من قبل كل من العملاء والشركاء، بشكل منفصل ومعًا، تتيح LCS تعاونًا أوثق، وتساعد على تسريع عمليات التنفيذ وتقليل الوقت اللازم لتحقيق القيمة.

الموقع الإلكتروني: lcs.dynamics.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Microsoft Dynamics Lifecycle Services. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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