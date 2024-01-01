Kasookoo

Kasookoo

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: kasookoo.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kasookoo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Kasookoo is a cloud-based business phone solution. Instead of having multiple phone lines and desk phones, Kasookoo is an app based on your mobile and/or desktop with a virtual receptionist, call routing and transferring, conference calling and cheap international calls. This allows the user to manage a whole team of employees through their existing mobile phones, and allows for the team to have unlimited outgoing calls to the UK, US and Canada.
الفئات:
Business
مقدمي خدمات VoIP

الموقع الإلكتروني: kasookoo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kasookoo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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ReachUC WebRTC

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Callyzer

callyzer.co

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my.rebtel.com

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Dingtone

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Salestrail

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Zoho Desk

zoho.com

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