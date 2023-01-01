بدائل - Google Chat

Quill

quill.chat

Quill هي أفضل طريقة للمراسلة مع فريق أو مجموعة. تم تصميم Quill لتحقيق الإنتاجية والتركيز، وهو يقلل الإشعارات، ويجمع المحادثات في سلاسل رسائل، ويبتعد عن طريقك - حتى تتمكن من العودة إلى القيام بما تفعله بشكل أفضل