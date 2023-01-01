WebCatalog
Cryptee

Cryptee

crypt.ee

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cryptee على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Cryptee هي خدمة تركز على الخصوصية ومشفرة وآمنة للمستندات والملاحظات والملفات والصور.

الموقع الإلكتروني: crypt.ee

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cryptee. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

EteSync

EteSync

pim.etesync.com

Tresorit

Tresorit

web.tresorit.com

Penzu

Penzu

penzu.com

Cloaksys

Cloaksys

cloaksys.com

Transcribe

Transcribe

transcribe.wreally.com

Disroot Upload

Disroot Upload

upload.disroot.org

JioCloud

JioCloud

jiocloud.com

Bublup

Bublup

mystuff.bublup.com

Tresorit Send

Tresorit Send

send.tresorit.com

Insights

Insights

getinsights.io

iCloud

iCloud

icloud.com

Proton Mail

Proton Mail

mail.proton.me

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية