بدائل - Prezi

iCloud Keynote

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Keynote هو تطبيق برمجي للعروض التقديمية تم تطويره كجزء من مجموعة إنتاجية iWork بواسطة شركة Apple Inc. وتم إصدار الإصدار 10 من Keynote لنظام التشغيل Mac، وهو آخر تحديث رئيسي، في مارس 2020. في 27 يناير 2010، أعلنت Apple عن إصدار جديد من Keynote لأجهزة iPad مع واجهة لمس جديدة تمامًا.