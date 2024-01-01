أدوات الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي - التطبيقات الأكثر شعبية الأكثر شعبية المضافة حديثًا

توفر أدوات الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وظائف أساسية لرصد وتتبع وجمع المحتوى ذي الصلة عبر منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة. تعتبر هذه الأدوات لا تقدر بثمن لفرق وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق والاتصالات، حيث تساعد في تحديد الاتجاه وتتبع المنافسين وفهم مشاعر العملاء. بالإضافة إلى ذلك، يستفيد الباحثون من هذه الأدوات لجمع رؤى حول الاتجاهات الاجتماعية، بينما تستخدمها وسائل الإعلام لاكتشاف القصص الإخبارية العاجلة. يعمل برنامج الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي على تمكين المسوقين من تخصيص المحتوى استنادًا إلى التركيبة السكانية المحددة للمستخدم، وتحديد قادة الفكر المؤثرين، والاستجابة السريعة لكل من الإشارات الإيجابية والسلبية. غالبًا ما تدعم هذه الأدوات منشورات المراقبة بلغات ومناطق متعددة، مما يمكّن الشركات من تخصيص الإعلانات لتناسب الجماهير المحلية. تشمل الأهداف الأساسية لمنتجات الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي توفير رؤى ديموغرافية، وتقييم التواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتخفيف الإشارات السلبية، وإشراك المستخدمين، وتعزيز سمعة العلامة التجارية. علاوة على ذلك، فإن البيانات التي يتم الحصول عليها من هذه الأدوات عادةً ما تكون مكملة لبرامج تحليل وسائل التواصل الاجتماعي. تشمل الميزات الشائعة في منتجات الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي قدرات المراقبة لمختلف اللغات والبلدان، وتحليل المشاعر، وتحديد الاتجاه، وتحديد المؤثرين. بالإضافة إلى ذلك، قد تتكامل هذه الأدوات مع برامج إدارة الوسائط الاجتماعية أو يتم تضمينها كجزء من مجموعات الوسائط الاجتماعية. لكي يتم تصنيف المنتج ضمن فئة الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن: * استمع إلى إشارات محددة عبر منصات التواصل الاجتماعي المتعددة. * تحديد المواضيع أو العبارات الشائعة ذات الصلة باهتمامات المستخدم. * تحليل والإبلاغ عن مشاعر العملاء فيما يتعلق بموضوعات أو علامات تجارية محددة. * تنظيم وإدارة معلومات العملاء بشكل فعال للحصول على رؤى قابلة للتنفيذ. * تحديد قادة الفكر المؤثرين والمؤثرين الرئيسيين داخل المجتمعات أو الصناعات ذات الصلة. تعد المنتجات التي تلبي هذه المعايير ضرورية للشركات والمؤسسات التي تهدف إلى البقاء على اطلاع ومشاركة واستجابة في المجال الديناميكي لوسائل التواصل الاجتماعي.