VK (اختصار لاسمها الأصلي VKontakte؛ بالروسية: ВКонта́кте، وتعني InContact) هي خدمة وسائط اجتماعية وشبكات اجتماعية روسية عبر الإنترنت مقرها في سانت بطرسبورغ. يتوفر VK بلغات متعددة ولكن يتم استخدامه في الغالب من قبل الناطقين بالروسية. يسمح VK للمستخدمين بمراسلة بعضهم البعض بشكل عام أو خاص؛ إنشاء المجموعات والصفحات العامة والأحداث؛ مشاركة الصور والصوت والفيديو ووضع علامات عليها؛ ولعب الألعاب المستندة إلى المتصفح. اعتبارًا من أغسطس 2018، كان لدى VK ما لا يقل عن 500 مليون حساب. يحتل VK المرتبة 19 (اعتبارًا من أغسطس 2019) في قائمة أفضل 500 موقع عالميًا لـ Alexa. إنه الموقع الأكثر شعبية في روسيا. وفقًا لـ SameWeb، فإن VK هو الموقع الرابع عشر الأكثر زيارة في العالم.

الموقع الإلكتروني: vk.com

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