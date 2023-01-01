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Sendible

Sendible

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الموقع الإلكتروني: sendible.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sendible على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.

الموقع الإلكتروني: sendible.com

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