أجنحة وسائل التواصل الاجتماعي - التطبيقات الأكثر شعبية
مجموعات الوسائط الاجتماعية عبارة عن منصات شاملة مصممة لتبسيط إدارة ومراقبة وتحليل حسابات الوسائط الاجتماعية المختلفة من خلال واجهة موحدة. إنها تلبي احتياجات فرق التسويق والاتصالات من خلال توفير أدوات للتخطيط والنشر والمشاركة وتحليل أنشطة وسائل التواصل الاجتماعي. من خلال تقديم وظائف مثل النشر الآلي، والمشاركة المجتمعية، والتحليلات المتكاملة، تعمل هذه الأجنحة على تمكين الشركات من تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فعال. تشمل الميزات الرئيسية لأجنحة الوسائط الاجتماعية ما يلي: 1. **تخطيط المحتوى ونشره:** يمكن للمستخدمين جدولة المحتوى الرقمي ونشره عبر منصات وسائط اجتماعية متعددة من لوحة معلومات مركزية. تتيح هذه الميزة إدارة محتوى فعالة وتضمن إرسال رسائل متسقة عبر القنوات المختلفة. 2. **مشاركة المجتمع:** تسهل مجموعات الوسائط الاجتماعية التفاعل مع المجتمعات عبر الإنترنت من خلال السماح للمستخدمين بالرد على التعليقات والرسائل والإشارات. تعزز هذه المشاركة روابط أقوى مع الجمهور وتشجع مشاركة المستخدمين. 3. **تقارير الأداء:** توفر هذه المجموعات إمكانات قوية لإعداد التقارير لتقييم فعالية استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن للمستخدمين تتبع المقاييس الرئيسية مثل معدلات الوصول والمشاركة والتحويل لتقييم أداء حملاتهم واتخاذ قرارات تعتمد على البيانات. 4. **رؤى الجمهور:** توفر مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي رؤى حول التركيبة السكانية وتفضيلات الجمهور المستهدف. من خلال تحليل البيانات مثل المنطقة والعمر والجنس والاهتمامات، يمكن للشركات تصميم محتواها واستراتيجيات الاستهداف الخاصة بها لتحقيق صدى أفضل لدى جمهورها. 5. **تحليل الحملة:** يمكن للمستخدمين تحليل أداء المنشورات والحملات الفردية لتحديد الاتجاهات ونقاط القوة ومجالات التحسين. يساعد هذا التحليل على تحسين الجهود المستقبلية وتعظيم تأثير مبادرات وسائل التواصل الاجتماعي. 6. **مراقبة الإشارات:** تتيح مجموعات الوسائط الاجتماعية للمستخدمين مراقبة المحادثات والإشارات المتعلقة بعلامتهم التجارية أو صناعتهم عبر منصات الوسائط الاجتماعية المختلفة. تسمح هذه الميزة للشركات بالبقاء على علم بالمشاعر العامة ومعالجة أي مشكلات أو فرص في الوقت المناسب. ليتم النظر في إدراجه في فئة أجنحة الوسائط الاجتماعية، يجب أن يستوفي المنتج المعايير التالية: - توفير أدوات لتخطيط ونشر المحتوى الرقمي على منصات التواصل الاجتماعي. - تقديم إمكانات للتعامل مع المجتمعات عبر الإنترنت والاستجابة لتفاعلات الجمهور. - تقديم تقارير شاملة ووظائف تحليلية لتقييم فعالية ممارسات وسائل التواصل الاجتماعي. - دعم تتبع التركيبة السكانية للجمهور والمناطق لفهم السوق المستهدف بشكل أفضل. - تمكين مراقبة إشارات واتجاهات وسائل التواصل الاجتماعي للبقاء على اطلاع بالمحادثات والتطورات ذات الصلة. بشكل عام، تلعب مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا في مساعدة الشركات على تسخير قوة وسائل التواصل الاجتماعي لبناء العلامة التجارية، وإشراك العملاء، ونجاح التسويق. من خلال دمج الوظائف الأساسية في منصة واحدة، تعمل هذه الأجنحة على تبسيط سير العمل وتمكين الفرق من تحقيق أهداف وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم بكفاءة.
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Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...
Metricool
metricool.com
تحليل وإدارة وتنمية وجودك الرقمي. كل شيء في مكان واحد. قم بتخطيط محتوى الوسائط الاجتماعية الخاص بك، ومراجعة بياناتك، وإدارة حملاتك الإعلانية عبر الإنترنت.
SEMrush
semrush.com
تقدم SEMrush حلولاً لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC والمحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي والأبحاث التنافسية. موثوق به من قبل أكثر من 6000000 مسوق حول العالم
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social هي أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تساعد الشركات والوكالات على تعزيز تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. سجل مجانا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها.
Later
later.com
منصة التسويق المرئي الرائدة التي تتيح لك التخطيط والجدولة والنشر وقياس نتائج منشوراتك على Instagram ووسائل التواصل الاجتماعي.
Sprout Social
sproutsocial.com
أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
Vista Social
vistasocial.com
أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي مصممة بخبرة لمساعدتك على تجاوز أهدافك
Loomly
loomly.com
Loomly هي منصة نجاح العلامة التجارية التي تمكن فرق التسويق من تنمية العلامات التجارية الناجحة عبر الإنترنت من خلال ميزات التعاون والنشر والتحليلات.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - أداة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لزيادة الوعي بالعلامة التجارية وحركة المرور. لقد قمنا بتصميم أتمتة جدولة وسائل التواصل الاجتماعي للمسوقين.
AgoraPulse
agorapulse.com
برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Tailwind
tailwindapp.com
الأداة التي تبدو وكأنها فريق تسويق. تقوم Tailwind بأتمتة الأجزاء الأكثر صعوبة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النمو بشكل أكثر ذكاءً وأسرع.
Sendible
sendible.com
ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon هي منصة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المبنية على التحليلات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والحوكمة لـ Facebook وTwitter وLinkedIn وInstagram.
Iconosquare
iconosquare.com
قم بتعزيز تواجدك على Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn من خلال رؤى حصرية وأدوات إدارة هي الأفضل في فئتها لفريقك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Sociality.io
sociality.io
كل ما تحتاجه الفرق لإدارة قنوات التواصل الاجتماعي. أنشئ مسارات عمل قابلة للتطوير وتعاونية لجدولة المحتوى وتحليل الأداء وإدارة المشاركة ومراقبة المنافسين.
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
Statusbrew
statusbrew.com
تفاعل مع العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. Statusbrew هي أداة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على توحيد صندوق الوارد الاجتماعي الخاص بك، وتجمع فريقك معًا، وتنشئ سير عمل آليًا. وهناك المزيد.
eclincher
eclincher.com
اكتشف Eclincher، منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة التي ستحتاج إليها! تغلب على ارتباك وسائل التواصل الاجتماعي وتحكم في مهام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك!
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
Seismic LiveSocial
livesocial.seismic.com
LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدينا شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber لتلبية احتي...
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Cloud Campaign
cloudcampaign.com
تساعدك Cloud Campaign على بناء وكالة تسويق مزدهرة من خلال برنامج إدارة وسائط اجتماعية قوي وقابل للعلامة التجارية وقابل للتطوير ودعم من فئة الخمس نجوم مخصص لنجاح عملك.
Oktopost
oktopost.com
منصة إدارة الوسائط الاجتماعية B2B لإدارة ومراقبة وقياس جميع أنشطة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. حقق أهدافك التسويقية في مجال B2B. احجز عرضًا توضيحيًا.
Khoros
khoros.com
يساعدك برنامجنا على تقديم أفضل تجارب العملاء من خلال بناء وتوسيع نطاق الرعاية الرقمية والتسويق الاجتماعي ومجتمعات العلامات التجارية. انقر للبدء!
SOCi
meetsoci.com
SOCi هي منصة التسويق للعلامات التجارية متعددة المواقع. نحن نمكّن الشركات مثل Ace Hardware وSport Clips وAnytime Fitness من التواصل مع الجماهير المحلية عبر كل قناة تسويقية.
ZoomSphere
zoomsphere.com
الاختيار رقم 1 للعمل الجماعي الفعال في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي. الجدولة والاستماع الاجتماعي وإدارة المجتمع والمشاريع وأكثر من ذلك بكثير.
Qurate Social
qurate.jp
أداة قوية وبسيطة وسهلة الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية تتيح لك إدارة جميع شبكات التواصل الاجتماعي مركزيًا من لوحة تحكم واحدة.
Quid
quid.com
تقف Quid في طليعة ذكاء المستهلك والسوق المعتمد على الذكاء الاصطناعي. يوفر الذكاء الاصطناعي التوليدي من Quid للمؤسسات رؤية شاملة لا مثيل لها في سياق العملاء. بالإضافة إلى مجرد التقاط البيانات، يمكّن Quid المؤسسات من رؤية البيانات من خلال عدسة المستقبل. من خلال تجاوز تحليل البيانات، يتنبأ Quid بالاتجا...
NapoleonCat
napoleoncat.com
إشراك العملاء ودعمهم على وسائل التواصل الاجتماعي. قم بالإشراف والنشر والتحليل والنمو - باستخدام منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الشاملة التي تربط فرقك وتفك تشابك سير عملك.
Buzzmonitor
buzzmonitor.com.br
اكتشف Buzzmonitor: مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، والخدمة متعددة القنوات، وجدولة النشر، والتحليلات، ولوحات المعلومات في الوقت الفعلي، والمؤثرين، والمزيد.
BrandBastion
brandbastion.com
قم بتنمية علامتك التجارية من خلال محادثات أفضل. قم بحماية علامتك التجارية وتعزيز مجتمع مزدهر عبر الإنترنت من خلال إدارة أفضل للمحادثات على وسائل التواصل الاجتماعي.
Taggbox
taggbox.com
# 1 منصة المحتوى التي ينشئها المستخدم لإنشاء ونشر حملات المحتوى الذي ينشئه المستخدمون عبر نقاط اتصال تسويقية مختلفة. منصة UGC المثالية لتنمية الثقة بالعلامة التجارية والوعي ومشاركة المستخدمين والمبيعات بنجاح.
Reputation
reputation.com
عالم التفاعلات يتطلب منهاج عمل. قم بتحويل التعليقات من المراجعات والإعجابات والقوائم والتعليقات والنقرات إلى ميزتك التنافسية.
Social Elephants
socialelephants.com
Social Elephants هي المنصة التي يستخدمها المحترفون لتحليل وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. ستمنحك وظائفها الحصرية للإدارة والرؤى وتحليل المنافسين الموارد التي تحتاجها لتحقيق أقصى استفادة من حملاتك على وسائل التواصل الاجتماعي. جميع قنواتك على Facebook وTwitter وInstagram وYouTube في لوحة تحكم واحدة ...
myRosys
myrosys.com
يستخدم myRosys التعلم العميق لتوفير Reach Intelligence وEngagement Intelligence. يستخدم myRosys قوة المؤثرين وأصحاب المصلحة لأتمتة التسويق الشفهي وزيادة الوصول العضوي لحملات وسائل التواصل الاجتماعي. يلغي myRosys الحاجة إلى الإنفاق الإعلاني وينشئ قاعدة عملاء محتملة عالية التفاعل. يساعدك myRosys على ...
Alerti
alerti.com
Alerti هو محرك استخباراتي لحظي يقوم بمراقبة وتحليل الويب والشبكات الاجتماعية ومراجعة المواقع... وتحويل هذه البيانات إلى معرفة بطريقة ذكية وآلية بفضل أحدث خوارزميات الذكاء الاصطناعي. قم بمراقبة وتحليل كل ما يقال على الإنترنت عن علامتك التجارية ومنتجاتك ومديريك التنفيذيين ومنافسيك ... باستخدام Alert...
adhook
adhook.io
يجمع adhook بين إدارة الوسائط الاجتماعية والإعلان الرقمي في أداة واحدة. يساعد البرنامج متعدد الإمكانات على تخطيط أنشطتك ونشرها وتحليلها والإشراف عليها. بفضل ميزات التعاون، يدعم adhook الشركات لتصميم عمليات تسويق أكثر كفاءة. ما بعد النشر التنسيق عبر القنوات وتخطيط وتحليل منشورات وسائل التواصل الاجتم...
Facelift
facelift-bbt.com
Facelift هو حل برمجي معتمد متعدد يحتوي على جميع المكونات اللازمة للتسويق الاحترافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى المؤسسة. يمكّن البرنامج الشامل الشركات من إدارة أنشطتها التسويقية مركزيًا وبكفاءة. أداة إدارة الوسائط الاجتماعية الرائدة عالميًا من Facelift مع مستخدمين نشطين في أكثر من 50 دولة ...
Dash Hudson
dashhudson.com
Dash Hudson هي عبارة عن منصة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي تزود العلامات التجارية بالذكاء والسرعة للبقاء في الطليعة. من خلال رؤى متطورة عبر القنوات وأدوات سير العمل، تمكن Dash Hudson العلامات التجارية من إنشاء محتوى يسلي ويجذب ويحقق نتائج أعمال متسقة.
Rallio
rallio.com
بفضل إمكانات المشاركة والجدولة المدمجة في وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الإعلانات والتحليلات وإدارة السمعة والمزيد، تعد Rallio طريقة أكثر ذكاءً وبساطة للعلامات التجارية لتحقيق أقصى قدر من جهود التسويق الاجتماعي. توفر تقنية Rallio نظامًا بيئيًا متكاملاً لوسائل التواصل الاجتماعي يسمح للمصنعين والعلام...
ClearView Social
clearviewsocial.com
تعد Clearview Social أسهل طريقة لزيادة حركة المرور على وسائل التواصل الاجتماعي لعلامتك التجارية. هل تعلم أن 52% من المستهلكين يثقون بالموظفين في الشركة أكثر من الشركة أو العلامة التجارية نفسها؟ اجعل محترفيك يشاركونك على LinkedIn بنقرة واحدة فقط باستخدام برنامج Clearview Social!
Synup
synup.com
تقوم Synup بتحويل حضور العلامات التجارية عبر الإنترنت من خلال نهج ثلاثي المحاور: القوائم المحلية، وإدارة السمعة، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي. باستخدام Synup، يمكن للعلامات التجارية تقديم محتوى أعمال ذي صلة وجدير بالثقة عبر جميع المواقع وقنوات الوسائط في لوحة تحكم واحدة شاملة. يمكن للعلامات التجار...
Marsello
marsello.com
الولاء الذكي والتسويق لتجار التجزئة متعددي القنوات. قم بدمج تطبيقات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية الخاصة بك لتقديم تجربة عملاء مخصصة بالكامل.