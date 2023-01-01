Seismic LiveSocial

LiveSocial عبارة عن منصة لتنظيم المحتوى والاتصالات الرقمية تمكن متخصصي الخدمات المالية ومندوبي المبيعات ومحترفي الخدمات المهنية وغيرهم من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الاتصال الرقمية الأخرى بثقة وهدف. لدينا شراكات قوية وعمليات تكامل قوية مع Proofpoint ومع SafeGuard Cyber ​​لتلبية احتياجات الأمان والامتثال والأرشفة المتنوعة لكل عميل من عملائنا.

الموقع الإلكتروني: livesocial.seismic.com

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