قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

قم بقيادة حملاتك التسويقية على الشبكات الاجتماعية وعلى موقع الويب الخاص بك، مما يؤدي إلى جذب العملاء المحتملين. راقب شبكاتك الاجتماعية وقم بإجراء الاستماع الاجتماعي ومراقبة العلامة التجارية وتنظيم المحتوى في الوقت الفعلي. - قم بتنمية جمهورك الرقمي واحصل على عملاء محتملين مؤهلين من خلال محتوى تفاعلي بسيط من خلال تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك أو شبكات التواصل الاجتماعي. - قم بتحليل المحادثة الاجتماعية التي يجريها عملاؤك ومستخدموك حول علامتك التجارية على الشبكات الاجتماعية والمنتديات ووسائل الإعلام.

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