Cool Tabs

Cool Tabs

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cool-tabs.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cool Tabs على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بقيادة حملاتك التسويقية على الشبكات الاجتماعية وعلى موقع الويب الخاص بك، مما يؤدي إلى جذب العملاء المحتملين. راقب شبكاتك الاجتماعية وقم بإجراء الاستماع الاجتماعي ومراقبة العلامة التجارية وتنظيم المحتوى في الوقت الفعلي. - قم بتنمية جمهورك الرقمي واحصل على عملاء محتملين مؤهلين من خلال محتوى تفاعلي بسيط من خلال تطبيقك أو موقع الويب الخاص بك أو شبكات التواصل الاجتماعي. - قم بتحليل المحادثة الاجتماعية التي يجريها عملاؤك ومستخدموك حول علامتك التجارية على الشبكات الاجتماعية والمنتديات ووسائل الإعلام.
الفئات:
Business
برامج اللعب
برامج اليانصيب
أدوات الاستماع عبر وسائل التواصل الاجتماعي

الموقع الإلكتروني: cool-tabs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cool Tabs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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Feedly

feedly.com

Hootsuite

Hootsuite

hootsuite.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Planoly

Planoly

planoly.com

Sprout Social

Sprout Social

sproutsocial.com

ContentStudio

ContentStudio

contentstudio.io

Qualtrics

Qualtrics

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Sotrender

sotrender.com

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Exolyt

exolyt.com

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