WebCatalog
Plurk

Plurk

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: plurk.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Plurk على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Plurk () هي خدمة مجانية للتواصل الاجتماعي والمدونات الصغيرة تتيح للمستخدمين إرسال التحديثات (المعروفة أيضًا باسم Plurks) من خلال رسائل قصيرة أو روابط، والتي يمكن أن يصل طولها إلى 360 حرفًا نصيًا (اعتبارًا من 28 ديسمبر 2016، على الفور قبل ذلك كان الحد 210، والذي تمت زيادته من الحد الأصلي البالغ 140). يتم بعد ذلك عرض التحديثات على الصفحة الرئيسية للمستخدم باستخدام مخطط زمني، والذي يسرد جميع التحديثات المستلمة بترتيب زمني، ويتم تسليمها إلى المستخدمين الآخرين الذين اختاروا لاستقبالهم. الميزة الفريدة لخطها الزمني هي التمرير الأفقي الذي لا يشبه أي مواقع تواصل اجتماعي أو مدونات صغيرة أخرى شائعة مثل Twitter أو Facebook، حيث يمكن للمستخدمين رؤية المزيد من المنشورات التي يتم عرضها أفقيًا عبر الشاشة، مع وجود المنشورات السابقة على اليمين. يعرض كل من المواضيع الطوابع الزمنية أسفل إطار المخطط الزمني، وعدادًا لعدد الردود؛ يمكن أن يحتوي الموضوع على ما يصل إلى 300 إلى ألف رد. يمكن للمستخدمين الرد على تحديثات المستخدمين الآخرين من الجدول الزمني الخاص بهم من خلال موقع Plurk.com، عن طريق الرسائل الخاصة أو الفورية، أو عن طريق الرسائل النصية عبر تطبيقات الطرف الثالث المتوافقة.

الموقع الإلكتروني: plurk.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Plurk. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Koo

Koo

kooapp.com

X

X

twitter.com

Dashboard

Dashboard

community.com

CodeToImage

CodeToImage

codetoimage.com

Threads

Threads

threads.net

Tumblr

Tumblr

tumblr.com

MyAnimeList

MyAnimeList

myanimelist.net

Heymarket

Heymarket

heymarket.com

Flipboard

Flipboard

flipboard.com

Myspace

Myspace

myspace.com

Blockscan Chat

Blockscan Chat

chat.blockscan.com

Threema

Threema

threema.ch

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية