Plurk () هي خدمة مجانية للتواصل الاجتماعي والمدونات الصغيرة تتيح للمستخدمين إرسال التحديثات (المعروفة أيضًا باسم Plurks) من خلال رسائل قصيرة أو روابط، والتي يمكن أن يصل طولها إلى 360 حرفًا نصيًا (اعتبارًا من 28 ديسمبر 2016، على الفور قبل ذلك كان الحد 210، والذي تمت زيادته من الحد الأصلي البالغ 140). يتم بعد ذلك عرض التحديثات على الصفحة الرئيسية للمستخدم باستخدام مخطط زمني، والذي يسرد جميع التحديثات المستلمة بترتيب زمني، ويتم تسليمها إلى المستخدمين الآخرين الذين اختاروا لاستقبالهم. الميزة الفريدة لخطها الزمني هي التمرير الأفقي الذي لا يشبه أي مواقع تواصل اجتماعي أو مدونات صغيرة أخرى شائعة مثل Twitter أو Facebook، حيث يمكن للمستخدمين رؤية المزيد من المنشورات التي يتم عرضها أفقيًا عبر الشاشة، مع وجود المنشورات السابقة على اليمين. يعرض كل من المواضيع الطوابع الزمنية أسفل إطار المخطط الزمني، وعدادًا لعدد الردود؛ يمكن أن يحتوي الموضوع على ما يصل إلى 300 إلى ألف رد. يمكن للمستخدمين الرد على تحديثات المستخدمين الآخرين من الجدول الزمني الخاص بهم من خلال موقع Plurk.com، عن طريق الرسائل الخاصة أو الفورية، أو عن طريق الرسائل النصية عبر تطبيقات الطرف الثالث المتوافقة.

الموقع الإلكتروني: plurk.com

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