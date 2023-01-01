Koo عبارة عن منصة تدوين صغيرة متاحة عالميًا وتضم أكثر من 50 مليون مستخدم من أكثر من 100 دولة. فهو يمكّن الناس من التعبير عن أفكارهم باللغة التي يختارونها. يضم الأخبار الاجتماعية والتحديثات من ملايين الأشخاص.

الموقع الإلكتروني: kooapp.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Koo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.