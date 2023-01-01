Glasp عبارة عن أداة تمييز على شبكة الإنترنت الاجتماعية حيث يمكن للأشخاص تسليط الضوء على الاقتباسات والأفكار وتنظيمها من الويب، والوصول إلى تعلم الأشخاص الآخرين ذوي التفكير المماثل.

الموقع الإلكتروني: glasp.co

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