GoGoGrandparent

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الرحلات والبقالة والوجبات والمزيد: مصممة بشكل أفضل لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. خدمات خاضعة للفحص والمراقبة من Uber وDoorDash وInstacart والمزيد، مع أو بدون هاتف ذكي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ‍ تمت تلبية ملايين الطلبات لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون بشكل مستقل في المنزل. متوفر في جميع الولايات الخمسين وكندا وأستراليا.

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