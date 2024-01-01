GoGoGrandparent

GoGoGrandparent

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الموقع الإلكتروني: gogograndparent.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من GoGoGrandparent على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الرحلات والبقالة والوجبات والمزيد: مصممة بشكل أفضل لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. خدمات خاضعة للفحص والمراقبة من Uber وDoorDash وInstacart والمزيد، مع أو بدون هاتف ذكي، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ‍ تمت تلبية ملايين الطلبات لمئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون بشكل مستقل في المنزل. متوفر في جميع الولايات الخمسين وكندا وأستراليا.

الموقع الإلكتروني: gogograndparent.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ GoGoGrandparent. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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