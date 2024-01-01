Nexetic Shield هي خدمة نسخ احتياطي سحابي توفر نسخًا احتياطيًا غير محدود لبيانات شركتك. تقوم خدمة النسخ الاحتياطي لدينا تلقائيًا بعمل نسخة احتياطية لجميع ملفاتك وتغييرات الملفات الموجودة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. إذا تعرض الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر المكتبي الخاص بشركتك للتلف أو الضياع أو السرقة، أو كنت ترغب فقط في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فيمكنك استعادة كل شيء بضغطة زر واحدة. يمكن أيضًا استعادة جميع البيانات التي قمنا بنسخها احتياطيًا إلى كمبيوتر آخر. يعمل Shield بشكل مستقل تمامًا. يتعلق الأمر دائمًا بأخذ نسخة احتياطية من بياناتك، دون أي تدخل من المستخدم. عند استخدام Shield، لا داعي للقلق أبدًا بشأن فقدان البيانات المهمة لشركتك. دلائل الميزات * النسخ الاحتياطي المستمر لسطح المكتب والكمبيوتر المحمول * بيانات غير محدودة - إصدارات ملفات غير محدودة * استعادة سهلة بخطوة واحدة – العودة إلى الموقع الأصلي * صفر قيود على عرض النطاق الترددي | أقصى سرعة للتحميل * الاحتفاظ بالملف المحذوف لمدة عام واحد * البيانات المخزنة في فنلندا (وليس الولايات المتحدة الأمريكية) * بموجب سياسات أمن البيانات في الاتحاد الأوروبي. * أجهزة من فئة المؤسسات * قابلية التوسع بأسعار معقولة * البيانات مشفرة بتقنية AES 256

الموقع الإلكتروني: nexetic.com

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