Pro Backup

Pro Backup

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الموقع الإلكتروني: probackup.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pro Backup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Pro Backup هو تطبيق نسخ احتياطي آمن وسهل الاستخدام للتطبيقات السحابية الشائعة مثل Airtable وAsana وClickUp وmonday.com وTrello. قد يكون استخدام تطبيق سحابي لإدارة أعمالك أمرًا مخيفًا للغاية، حيث أنه غالبًا ما يكون من السهل جدًا حذف المعلومات المهمة للأعمال. من خلال الحصول على نسخة احتياطية قوية ومستقلة لبياناتك السحابية، فإنك تحمي فريقك من عمليات الحذف العرضية أو الضارة أو غيرها من السيناريوهات الأسوأ. دلائل الميزات: * سهولة الاستخدام: قم بإعداد اتصال مع التطبيق السحابي الخاص بك ونحن نهتم بكل شيء آخر. يستغرق إعداد النسخ الاحتياطية وتشغيلها دقيقة واحدة فقط. * اللقطات: ابحث عن لقطات لأنواع مختلفة من البيانات وقم بتنزيلها مثل المهام والمشاريع والتعليقات والحقول المخصصة وما إلى ذلك. * الاسترداد: استعادة البيانات عن طريق إنشاء نسخ من بياناتك الاحتياطية ببضع نقرات فقط. * آمن: نقوم بتخزين بياناتك في ملفات مشفرة. نقوم بتخزين كل شيء في الاتحاد الأوروبي ونلتزم بجميع قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات.
الفئات:
Business
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: probackup.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pro Backup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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