Pro Backup هو تطبيق نسخ احتياطي آمن وسهل الاستخدام للتطبيقات السحابية الشائعة مثل Airtable وAsana وClickUp وmonday.com وTrello. قد يكون استخدام تطبيق سحابي لإدارة أعمالك أمرًا مخيفًا للغاية، حيث أنه غالبًا ما يكون من السهل جدًا حذف المعلومات المهمة للأعمال. من خلال الحصول على نسخة احتياطية قوية ومستقلة لبياناتك السحابية، فإنك تحمي فريقك من عمليات الحذف العرضية أو الضارة أو غيرها من السيناريوهات الأسوأ. دلائل الميزات: * سهولة الاستخدام: قم بإعداد اتصال مع التطبيق السحابي الخاص بك ونحن نهتم بكل شيء آخر. يستغرق إعداد النسخ الاحتياطية وتشغيلها دقيقة واحدة فقط. * اللقطات: ابحث عن لقطات لأنواع مختلفة من البيانات وقم بتنزيلها مثل المهام والمشاريع والتعليقات والحقول المخصصة وما إلى ذلك. * الاسترداد: استعادة البيانات عن طريق إنشاء نسخ من بياناتك الاحتياطية ببضع نقرات فقط. * آمن: نقوم بتخزين بياناتك في ملفات مشفرة. نقوم بتخزين كل شيء في الاتحاد الأوروبي ونلتزم بجميع قوانين اللائحة العامة لحماية البيانات.

الموقع الإلكتروني: probackup.io

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