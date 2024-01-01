Easynote

Easynote

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الموقع الإلكتروني: easynote.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Easynote على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Easynote هو برنامج للعمل والتعاون حيث يمكن لأي شخص وفي أي مكان إدارة عمله اليومي. إنه سهل وقابل للتطوير بشكل كبير لأي صناعة أو عمل بفضل نظام الشبكة الفريد الخاص به. بغض النظر عما إذا كنت بحاجة إلى العمل بشكل رشيق، في جدول زمني أو في الشبكة، فإن Easynote هو الخيار المناسب لك. لذا فقد حان الوقت لنقول وداعًا لموقع Monday.com وAsana وClickup وTrello وTeamGantt وغيرها الكثير. استخدم أكثر من 50 نموذجًا محددًا مسبقًا للبدء في ثوانٍ. إدارة المشاريع الصغيرة أو مشاريع المؤسسات الكبيرة مع فريقك! استخدم لوحة التحكم الفريدة الخاصة بنا للحصول على نظرة عامة على جميع مشاريعك مرة واحدة، وفي مكان واحد. يقدم Easynote نسخة تجريبية مدتها 7 أيام دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
الفئات:
Productivity
برامج إدارة المشاريع

الموقع الإلكتروني: easynote.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Easynote. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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