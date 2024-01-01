بدائل - Pro Backup

IBM

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يعمل IBM Cognos Analytics بمثابة الطيار المساعد الموثوق به للأعمال بهدف جعلك أكثر ذكاءً وسرعة وأكثر ثقة في قراراتك المستندة إلى البيانات. يمنح IBM Cognos Analytics كل مستخدم - سواء كان عالم بيانات أو محلل أعمال أو متخصصًا غير متخصص في تكنولوجيا المعلومات - مزيدًا من القوة لإجراء التحليلات ذات الصلة ...