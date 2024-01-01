CloudPockets

CloudPockets

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: cloudpockets.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من CloudPockets على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

النسخ الاحتياطية السحابية الكندية نسخة احتياطية سحابية على مستوى الأعمال تحافظ على بياناتك بنسبة 100% في كندا. نحن نركز على الشركات الصغيرة في جميع أنحاء كندا ونوفر عميل نسخ احتياطي قوي وآمن قائم على البرامج ولا يتطلب أي أجهزة أو تكاليف مسبقة. هذه نسخة احتياطية مختلطة تسمح لك بالنسخ الاحتياطي محليًا وكذلك على السحابة، ويتضمن عميلنا وكلاء لـ Exchange، وSQL، وMySQL، وOracle، وLotus Notes، ويعمل على أنظمة التشغيل Windows، أو Mac، أو Linux. موقع استضافة خدمة استضافة مواقع الويب مع التركيز على الاهتمام باحتياجات مطور الويب أو عملاء المصممين. نحن نقدم احتياجات الدعم الأساسية لعملائهم، حتى يتمكنوا من التركيز على ما يجيدونه.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: cloudpockets.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ CloudPockets. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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