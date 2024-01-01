CloudPockets

النسخ الاحتياطية السحابية الكندية نسخة احتياطية سحابية على مستوى الأعمال تحافظ على بياناتك بنسبة 100% في كندا. نحن نركز على الشركات الصغيرة في جميع أنحاء كندا ونوفر عميل نسخ احتياطي قوي وآمن قائم على البرامج ولا يتطلب أي أجهزة أو تكاليف مسبقة. هذه نسخة احتياطية مختلطة تسمح لك بالنسخ الاحتياطي محليًا وكذلك على السحابة، ويتضمن عميلنا وكلاء لـ Exchange، وSQL، وMySQL، وOracle، وLotus Notes، ويعمل على أنظمة التشغيل Windows، أو Mac، أو Linux. موقع استضافة خدمة استضافة مواقع الويب مع التركيز على الاهتمام باحتياجات مطور الويب أو عملاء المصممين. نحن نقدم احتياجات الدعم الأساسية لعملائهم، حتى يتمكنوا من التركيز على ما يجيدونه.

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