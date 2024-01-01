YesBackup

YesBackup

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: yesbackup.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من YesBackup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يتيح لك YesBackup الوصول إلى الملفات التي تم نسخها احتياطيًا أثناء التنقل باستخدام جهاز Android الخاص بك. يمكنك تصفح الصور والمستندات ومشاركتها، وبث الموسيقى، ومزامنة ملفاتك، ومشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك في أي مكان وفي أي وقت متصل بشبكة لاسلكية أو بشبكة 3G. بالإضافة إلى كل هذه الميزات الرائعة، يمكنك كتابة الملاحظات على الفور، ورسم رسومات الشعار المبتكرة أثناء التنقل، والتقاط الصور من خلال التطبيق. قم بتحميل صورك مباشرة إلى مجلد مزامنة YesBackup الخاص بك أو انشرها مباشرة على Facebook أو Twitter وشاركها مع جميع أصدقائك. يضع تطبيق YesBackup ملفاتك وصورك في متناول يدك عندما تحتاج إليها. سواء كان ذلك عرضًا تقديميًا للعمل أو عرض صور لأحبائك، فلن تبقى بدون مستند مرة أخرى! إذا لم يكن لديك حساب YesBackup، فقم بالتسجيل بسهولة داخل التطبيق واستفد من مساحة التخزين التجريبية المجانية لدينا. للحصول على أفضل النتائج من YesBackup، قم بتنزيل تطبيق سطح المكتب على جهاز الكمبيوتر أو جهاز Mac الخاص بك وقم بنسخ ملفاتك احتياطيًا تلقائيًا، مع YesBackup، لن تقلق أبدًا مرة أخرى.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

الموقع الإلكتروني: yesbackup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ YesBackup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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