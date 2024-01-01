Memopal هو برنامج للنسخ الاحتياطي والتخزين والمزامنة عبر الإنترنت يقوم بأرشفة ملفاتك في الوقت الفعلي إلى خادم بعيد. لا يهم عدد المرات التي تقوم فيها بتغيير أجهزة الكمبيوتر: ستعرف دائمًا مكان وجود بياناتك. يمكنك تصفح جميع ملفاتك من أي موقع إنترنت أو هاتف محمول جاهز للاتصال بالإنترنت. يمكنك مشاركة الملفات الكبيرة جدًا مع الأصدقاء وزملاء العمل والتي لا يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني.

الموقع الإلكتروني: memopal.com

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