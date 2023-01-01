بدائل - Amazon Music

SoundCloud

soundcloud.com

SoundCloud عبارة عن منصة لتوزيع الصوت عبر الإنترنت وموقع لمشاركة الموسيقى مقره في برلين، ألمانيا، وهو يمكّن مستخدميه من تحميل الصوت والترويج له ومشاركته. بدأت SoundCloud في عام 2007 على يد Alexander Ljung وEric Wahlforss، وقد تطورت لتصبح واحدة من أكبر خدمات بث الموسيقى التي تصل إلى أكثر من 175 مليون...