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Tapz

Tapz

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الموقع الإلكتروني: tapz.in

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Tapz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Convert your site visitors into customers by engaging through Tapz and grow audience using Promotion tools, Social share widget and Social chat platform.

الفئات:

Business
اختصار URL

الموقع الإلكتروني: tapz.in

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Tapz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Bitly

Bitly

bitly.com

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Upslash

Upslash

upslash.io

T.LY

T.LY

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Typingflow

typingflow.app

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Flowio

flowio.app

Brave

Brave

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