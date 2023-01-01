Reamaze
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الموقع الإلكتروني: reamaze.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Reamaze على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Re:amaze هو برنامج دعم عملاء بسيط وبديهي. دعم العملاء وإشراكهم وتحويلهم من خلال الدردشة والتواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والأسئلة الشائعة والبريد الإلكتروني على منصة واحدة. كل ما تحتاجه لإبهار عملائك.
الموقع الإلكتروني: reamaze.com
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