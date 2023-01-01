يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Deskpro على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

برنامج مكتب المساعدة الشامل، متاح على السحابة أو محليًا. قم بتقديم تجارب عملاء لا تُنسى لمستخدميك الخارجيين أو الداخليين من خلال برنامج مكتب المساعدة المرن والديناميكي الخاص بنا.

الموقع الإلكتروني: deskpro.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Deskpro. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.