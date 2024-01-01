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InvitePeople

InvitePeople

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الموقع الإلكتروني: invitepeople.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من InvitePeople على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مع أكثر من عشر سنوات من الخبرة، تقدم InvitePeople برامج إدارة أحداث شاملة وعالمية المستوى ومصممة خصيصًا لمختلف الصناعات. سواء كانت اجتماعات داخلية أو مؤتمرات كبيرة أو أحداث تركز على العلامة التجارية، تضمن مجموعة ميزات InvitePeople تجربة أحداث سلسة وفعالة ولا تُنسى. من خلال الخدمة الاحترافية المخصصة من فرق خبراء الفعاليات في Nordic وDACH، نضمن أن رؤيتك ستنبض بالحياة بلا عيوب.

الفئات:

Entertainment
منصات الأحداث الافتراضية

الموقع الإلكتروني: invitepeople.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ InvitePeople. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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brighttalk.com

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bizzabo.com

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webMOBI

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