myOnvent
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الموقع الإلكتروني: myonvent.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من myOnvent على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
myOnvent هو حدث شامل ومبتكر عبر الإنترنت ومنصة مجتمعية تتمتع بخبرة واسعة في استضافة مجموعة واسعة من الأحداث عبر الإنترنت أو كمكون مختلط للأحداث الشخصية (المؤتمرات الأكاديمية والمعارض والمعارض والمؤتمرات الافتراضية والمزيد). يمكن استخدام منصة myOnvent كحدث لمرة واحدة، أو كمكان اجتماع افتراضي للمستخدمين للرجوع إلى 24/7/365 لمراجعة جميع وسائط الأحداث المؤرشفة، أو دمجها بالكامل في الاتصالات اليومية لشركتك باعتبارها مكان العمل الداخلي. يأتي عملاؤنا من خلفيات مختلفة، بدءًا من الشركات الدولية واسعة النطاق (Equinor، Visma)، إلى الشركات المحلية والمجالس البلدية الإقليمية، إلى وكالات الأمم المتحدة (ITU)، وغير ذلك الكثير.
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الموقع الإلكتروني: myonvent.com
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