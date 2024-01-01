myOnvent هو حدث شامل ومبتكر عبر الإنترنت ومنصة مجتمعية تتمتع بخبرة واسعة في استضافة مجموعة واسعة من الأحداث عبر الإنترنت أو كمكون مختلط للأحداث الشخصية (المؤتمرات الأكاديمية والمعارض والمعارض والمؤتمرات الافتراضية والمزيد). يمكن استخدام منصة myOnvent كحدث لمرة واحدة، أو كمكان اجتماع افتراضي للمستخدمين للرجوع إلى 24/7/365 لمراجعة جميع وسائط الأحداث المؤرشفة، أو دمجها بالكامل في الاتصالات اليومية لشركتك باعتبارها مكان العمل الداخلي. يأتي عملاؤنا من خلفيات مختلفة، بدءًا من الشركات الدولية واسعة النطاق (Equinor، Visma)، إلى الشركات المحلية والمجالس البلدية الإقليمية، إلى وكالات الأمم المتحدة (ITU)، وغير ذلك الكثير.

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الموقع الإلكتروني: myonvent.com

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