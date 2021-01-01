برامج الدردشة الحية - التطبيقات الأكثر شعبية
تتيح برامج الدردشة المباشرة للشركات التواصل مع زوار موقع الويب في الوقت الفعلي من خلال نوافذ الدردشة. يمكن لممثلي خدمة العملاء استخدام هذا البرنامج لمساعدة المستخدمين في طرح الأسئلة حول المنتجات أو التنقل في الموقع. يمكن لوكلاء الدعم بدء التفاعلات مع مربعات الدردشة المنبثقة أو انتظار وصول الزائرين لاستفساراتهم. تشمل الميزات الرئيسية إعداد التقارير والتحليلات وإشعارات الدردشة التفاعلية وأرشفة المحادثات. تساعد هذه الأداة فرق خدمة العملاء على الاستجابة بسرعة للاستفسارات، وتسمح لموظفي تطوير الأعمال بإشراك العملاء المحتملين الذين يصعب الوصول إليهم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتمكن الموظفين الإداريين في قطاع التعليم من التواصل مع الطلاب المحتملين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن دمج وظيفة الدردشة المباشرة في أنواع البرامج الأخرى، مثل منصات التجارة الإلكترونية وحلول مكتب المساعدة.
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Zendesk
zendesk.com
شركة Zendesk هي شركة برمجيات خدمة عملاء أمريكية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي مدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ZEN وهي أحد مكونات مؤشر Russell 2000. تأسست Zendesk في عام 2007 في كوبنهاغن، الدنمارك، ولديها 2000 موظف وتخدم 119000 عميل مدفوع الأجر في 150 د...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Freshdesk
freshdesk.com
برنامج خدمة عملاء قائم على السحابة عبر الإنترنت يوفر دعم مكتب المساعدة مع جميع عمليات الأتمتة الذكية لإنجاز الأمور بشكل أسرع. اشترك في نسخة تجريبية مجانية اليوم!
Zoho Desk
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Rocket.Chat
rocket.chat
قم بالقيادة باستخدام مركز الاتصالات الذي يسمح بالتحكم الكامل في بياناتك. الكل في نظام أساسي واحد: التعاون الجماعي والمشاركة الشاملة وDevOps وChatOps.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat هو برنامج حديث للدردشة المباشرة مصمم للفرق التي ترغب في تحسين محادثات العملاء ✓ برنامج Freshchat للدردشة المباشرة من Freshworks.
Smartsupp
smartsupp.com
يشبه موقع الويب الذي لا يحتوي على دردشة مباشرة متجرًا بدون مساعد مبيعات. ابدأ محادثة مع زوار موقعك وحوّلهم إلى عملاء سعداء.
Gorgias
gorgias.com
مكتب مساعدة مصمم لمتاجر التجارة الإلكترونية. توفير خدمة عملاء متعددة القنوات من تطبيق واحد. احصل على الإنتاجية من خلال الاستجابات التلقائية للطلبات الشائعة.
Five9
five9.com
يقدم Five9 مركز الاتصال السحابي الأكثر موثوقية وموثوقية والذي أثبت قدرته على إطلاق العنان لذكاء العملاء والرؤى التي تمكن الوكلاء والمؤسسات من تقديم تجارب عملاء غير عادية. Five9 - مركز الاتصال كخدمة - CCaaS.
LiveChat
livechat.com
LiveChat – برنامج الدردشة عبر الإنترنت ومكتب المساعدة لمواقع الويب. استخدم LiveChat للتعامل بسرعة مع خدمة العملاء. قم بالتسجيل وتجربة LiveChat مجانًا لمدة 14 يومًا!
Front
front.com
Front هي منصة تواصل العملاء التي تجمع بسلاسة بين رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات وزملاء الفريق في عرض واحد. توقف عن الانشغال. البدء في إحداث تأثير.
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
ServiceNow
servicenow.com
تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.
Appy Pie
appypie.com
لا توجد منصة لتطوير التعليمات البرمجية.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze هو برنامج دعم عملاء بسيط وبديهي. دعم العملاء وإشراكهم وتحويلهم من خلال الدردشة والتواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والأسئلة الشائعة والبريد الإلكتروني على منصة واحدة. كل ما تحتاجه لإبهار عملائك.
Sendbird
sendbird.com
اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Gladly
gladly.com
قم بتحويل خدمة العملاء الخاصة بك بكل سرور. يعمل برنامج خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصنف رقم 1 لدينا على توفير التكاليف وتعزيز الإيرادات وتمكين الوكلاء من تعزيز ولاء العملاء من خلال خدمة استثنائية.
Channel.io
channel.io
العمل عبارة عن منافسة، والعملاء هم الحل. دع Channel.io تصبح مصلحتك.
LiveAgent
liveagent.com
تبدأ خدمة العملاء الرائعة ببرامج مكتب المساعدة الأفضل. تعرف على فوائد LiveAgent وابدأ باستخدامه خلال 5 دقائق.
Glassix
glassix.com
Glassix: "الذكاء الاصطناعي الذي يتحدث عن العملاء". قم بتوحيد رسائلك وتسريع الاستجابات وتعزيز الرضا من خلال منصة اتصالات العملاء الرائدة لدينا.
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.
CommBox
commbox.io
يعمل CommBox على تمكين فرق الدعم والمبيعات من التفاعل بشكل أفضل مع العملاء عبر قنوات اتصال المراسلة المفضلة لديهم، مثل الرسائل القصيرة وMessenger وWhatsApp وGoogle Business Letters والمزيد، من خلال منصة الاتصالات المستقلة الوحيدة. يستفيد عملاء CommBox الذين يزيد عددهم عن 350 عميلًا من انخفاض تكاليف ...
Verloop.io
verloop.io
Verloop.io هي منصة أتمتة دعم العملاء الرائدة عالميًا. فهو يساعد الشركات على تقديم تجارب دعم مبهجة لعملائها عبر القنوات. توفر منصة Verloop.io الدعم بسلاسة عبر قنوات مختلفة، بدءًا من مواقع الويب وWhatsApp وحتى التفاعلات داخل التطبيق والتفاعلات الصوتية. بفضل الثقة العالمية لأكثر من 5000 علامة تجارية، ...