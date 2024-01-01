Help Desk Software - التطبيقات الأكثر شعبية
Help desk software is a tool designed to organize, manage, and respond to service-related requests from both internal and external sources. Customer inquiries can be submitted through various channels, such as email, phone, or social media. Customer service teams utilize these tools to streamline support processes and gain insights into customer engagement across all communication platforms.
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Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك.
Zendesk
zendesk.com
شركة Zendesk هي شركة برمجيات خدمة عملاء أمريكية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي مدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ZEN وهي أحد مكونات مؤشر Russell 2000. تأسست Zendesk في عام 2007 في كوبنهاغن، الدنمارك، ولديها 2000 موظف وتخدم 119000 عميل مدفوع الأجر في 150 د...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Freshdesk
freshdesk.com
برنامج خدمة عملاء قائم على السحابة عبر الإنترنت يوفر دعم مكتب المساعدة مع جميع عمليات الأتمتة الذكية لإنجاز الأمور بشكل أسرع. اشترك في نسخة تجريبية مجانية اليوم!
Zoho Desk
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
JustCall
justcall.io
JustCall هو نظام هاتف قائم على السحابة لفرق المبيعات والدعم عن بعد. يتكامل مع HubSpot وIntercom وPipedrive وSalesforce وأدوات CRM/مكتب المساعدة الأخرى.
Chatwoot
chatwoot.com
Chatwoot هو حل مفتوح المصدر لدعم العملاء يساعد الشركات على إشراك عملائها على موقعها الإلكتروني وصفحتها على Facebook وTwitter وWhatsApp والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني وما إلى ذلك. وهو بديل مفتوح المصدر لـ Intercom وDrift وFreshchat وما إلى ذلك. قم بتوصيل عميلك قنوات المحادثة والتحدث مع عم...
ConnectWise Manage
connectwise.com
إدارة ConnectWise: برنامج أتمتة الخدمة الاحترافية (PSA) لتشغيل أعمال MSP الخاصة بك. قم بتبسيط عملياتك باستخدام حل PSA الذي أثبت كفاءته.
Help Scout
helpscout.net
Help Scout هي شركة عالمية تعمل عن بعد وتوفر برامج مكتب المساعدة ويقع مقرها الرئيسي في بوسطن، ماساتشوستس. توفر الشركة منصة لدعم العملاء قائمة على البريد الإلكتروني، وأداة قاعدة معرفية، وأداة بحث/اتصال قابلة للتضمين لمحترفي خدمة العملاء. المنتج الرئيسي لشركة Help Scout (يسمى أيضًا Help Scout) هو مكتب ...
Gorgias
gorgias.com
مكتب مساعدة مصمم لمتاجر التجارة الإلكترونية. توفير خدمة عملاء متعددة القنوات من تطبيق واحد. احصل على الإنتاجية من خلال الاستجابات التلقائية للطلبات الشائعة.
LiveChat
livechat.com
LiveChat – برنامج الدردشة عبر الإنترنت ومكتب المساعدة لمواقع الويب. استخدم LiveChat للتعامل بسرعة مع خدمة العملاء. قم بالتسجيل وتجربة LiveChat مجانًا لمدة 14 يومًا!
Atera
atera.com
برنامج RMM (إدارة المراقبة عن بعد) من Atera مصمم للأشخاص. إنه حل RMM شامل مع PSA والوصول عن بعد. ابدأ تجربتك المجانية اليوم
Teamwork
teamwork.com
أنشئ فريقًا فعالاً يعمل بشكل رائع معًا، باستخدام برنامج إدارة المشاريع ومكتب المساعدة والدردشة وبرامج إدارة المستندات وإدارة علاقات العملاء (CRM) من Teamwork.
Front
front.com
Front هي منصة تواصل العملاء التي تجمع بسلاسة بين رسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات وزملاء الفريق في عرض واحد. توقف عن الانشغال. البدء في إحداث تأثير.
Zammad
zammad.com
ابدأ في دقائق، كن فائزًا لسنوات اكتشف نظام التذاكر زماد هل هو واحد من تلك الأيام؟ ملاحظات لاصقة في كل مكان والهاتف لن يتوقف عن الرنين؟ Zammad هو برنامج مكتب المساعدة للمستقبل ويساعدك على إيجاد هيكل في الفوضى. قم بتوصيل جميع قنوات الاتصال الخاصة بك، وامنح حقوق المستخدم بسهولة، واحصل على تقارير مفيد...
ConnectWise Home
connectwise.com
يعمل ConnectWise على تمكين مقدمي خدمات التكنولوجيا من الوصول إلى أهدافهم بشكل أسرع من خلال تقنية MSP الحائزة على جوائز ومجموعة برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات.
Helpwise
helpwise.io
يعد Helpwise برنامجًا سهل الاستخدام لصندوق الوارد المشترك والتعاون عبر البريد الإلكتروني للفرق لإدارة حسابات البريد الإلكتروني للفريق مثل help@ وsales@ وما إلى ذلك. احصل على Shared Inbox لفريقك الآن!
Crisp
crisp.chat
اكتشف منصة مراسلة العملاء الخاصة بنا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة. المحطة الوحيدة للمبيعات والتسويق والدعم في برنامج واحد: Crisp. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. بطاقة الإئتمان غير مطالب بها. حاول الآن! نحن نقدم قاعدة المعرفة وصندوق البريد للفريق وChatbot وCRM والعديد من الميزات الأخرى للس...
ServiceNow
servicenow.com
تتيح خدمة ServiceNow للموظفين العمل بالطريقة التي يريدونها، وليس بالطريقة التي يملي عليهم بها البرنامج. ويمكن للعملاء الحصول على ما يحتاجون إليه، عندما يحتاجون إليه.
Appy Pie
appypie.com
لا توجد منصة لتطوير التعليمات البرمجية.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay هو برنامج متكامل للتسويق والمبيعات والدعم وبرنامج CRM مجاني للشركات المتنامية لإشراك زوار الويب والتحويل إلى عملاء سعداء
Groove
groovehq.com
تعرف على سبب استخدام أكثر من 8000 عميل لـ Groove لزيادة رضا العملاء وبناء علاقات هادفة مع العملاء
Insightly
insightly.com
إنسايتلي هي شركة خاصة متخصصة في تكنولوجيا الكمبيوتر ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
Agile CRM
agilecrm.com
يعد برنامج Agile CRM أفضل برنامج لإدارة علاقات العملاء (CRM) وسهل وقوي وبأسعار معقولة مع أتمتة المبيعات والتسويق للشركات الصغيرة.
Vtiger
vtiger.com
Vtiger CRM هو برنامج عبر الإنترنت يساعد أكثر من 300000 شركة على زيادة المبيعات وتحسين عائد الاستثمار التسويقي وتقديم خدمة عملاء رائعة. جربه مجانًا لمدة 15 يومًا!
TeamSupport
teamsupport.com
TeamSupport هي شركة برمجيات دعم العملاء الحائزة على جوائز ما بعد البيع، والتي تم تصميمها خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة للشركات التي تدعم تقنية B2B ضمن أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات وصناعات الاتصالات.
Trengo
trengo.com
أسعد عملائك على قنواتهم المفضلة. اكتشف Trengo، منصة الاتصالات متعددة القنوات التي توحد جميع قنوات المراسلة في عرض واحد. جعل التواصل مع العملاء سهلا.
Spiceworks
spiceworks.com
Spiceworks هي شبكة احترافية لصناعة تكنولوجيا المعلومات (IT) يقع مقرها الرئيسي في أوستن، تكساس. تأسست الشركة في يناير 2006 على يد سكوت أبيل، وجاي هالبيرج، وجريج كاتاوار، وفرانسيس سوليفان لبناء برامج إدارة تكنولوجيا المعلومات. Spiceworks هو مجتمع عبر الإنترنت حيث يمكن للمستخدمين التعاون وطلب المشورة م...
Kustomer
kustomer.com
حقق النمو باستخدام برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) الأعلى تقييمًا لخدمة العملاء. يمكنك تقديم تجربة عملاء موحدة تكون أسرع وأكثر ثراءً ومتوفرة حيث يريدها عملاؤك عبر البريد الإلكتروني والهاتف والدردشة وتطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة.
Re:amaze
reamaze.com
Re:amaze هو برنامج دعم عملاء بسيط وبديهي. دعم العملاء وإشراكهم وتحويلهم من خلال الدردشة والتواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والأسئلة الشائعة والبريد الإلكتروني على منصة واحدة. كل ما تحتاجه لإبهار عملائك.
HelpCrunch
helpcrunch.com
قم بتوسيع نطاق دعمك وتسويقك ومبيعاتك باستخدام مجموعة أدوات HelpCrunch المتكاملة - كل ما تحتاجه موجود الآن في مكان واحد.
HelpDesk
helpdesk.com
HelpDesk هو نظام التذاكر للفرق من أي حجم. إدارة اتصالات البريد الإلكتروني الخاصة بك في مكتب المساعدة. ابدأ مجانًا، لا حاجة لبطاقة ائتمان.
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
Gmelius
gmelius.io
منصة التعاون للفرق التي تستخدم Gmail. يعمل Gmelius على تمكين فرقك من التعاون في البريد الإلكتروني وإدارة مشاريعهم ومساراتهم وخدمة عملائك وأتمتة سير العمل دون ترك Gmail والتطبيقات الأخرى المستخدمة يوميًا داخل شركتك.
eDesk
edesk.com
يجمع برنامج خدمة عملاء التجارة الإلكترونية الخاص بـ eDesk بين جميع تفاعلات العملاء وبيانات الطلب في إدارة التذاكر بسهولة لفرق دعم العملاء. ابدأ اليوم.
HappyFox
happyfox.com
كن معروفًا بدعم العملاء الرائع من خلال HappyFox، وهو برنامج مكتب مساعدة عبر الإنترنت ونظام تذاكر دعم قائم على الويب - حدد موعدًا لعرض توضيحي فردي
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
CloudCC
cloudcc.com
تقدم CloudCC منصة CRM كاملة بأسعار تنافسية للغاية، وتتميز بتطبيقات أعمال تغطي أتمتة التسويق، وأتمتة قوة المبيعات، وإدارة الخدمات، والمنصة القابلة للتوسيع، وحلول CRM الصناعية والمزيد. توفر CloudCC SaaS وPaaS حتى تتمكن من اكتشاف حل CRM الذي يمكننا تقديمه لك.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
DoneDone
donedone.com
تعقب المشكلة البسيطة. برنامج مكتب المساعدة السهل. أنجز العمل. تتبع الأخطاء وإدارة المهام ودعم العملاء، كل ذلك في تطبيق واحد بسيط سيحبه فريقك وعملائك.
Apptivo
apptivo.com
كانت مهمة Apptivo هي أن تكون حلاً ميسور التكلفة وسهل الاستخدام للشركات الصغيرة للتعاون مع العملاء من خلال توفير تطبيقات قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة.
LeadDesk
leaddesk.com
LeadDesk هو برنامج مركز اتصال قائم على السحابة للمبيعات كبيرة الحجم وخدمة العملاء. يتراوح العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى عملاء المؤسسات الكبيرة. تشمل صناعات العملاء الرئيسية الأخرى؛ وسائل الإعلام، والخدمات الأمنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات المالية، وأبحاث السوق، وجمع التبرعات. تتيح لك...
Plumsail
plumsail.com
أتمتة روتين العمل الخاص بك. نحن نقدم أدوات شاملة لإنشاء المستندات ونماذج الويب ومعالجة الطلبات وتحسين الأنظمة الأساسية لـ Microsoft 365 وSharePoint.
Gladly
gladly.com
قم بتحويل خدمة العملاء الخاصة بك بكل سرور. يعمل برنامج خدمة العملاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمصنف رقم 1 لدينا على توفير التكاليف وتعزيز الإيرادات وتمكين الوكلاء من تعزيز ولاء العملاء من خلال خدمة استثنائية.
Helpmonks
helpmonks.com
اكتشف منصة مشاركة العملاء الكل في واحد المصممة لفريق خدمة العملاء الخاص بك مع أدوات لتحسين تجربة العملاء الخاصة بك. يتعلم أكثر!
Octadesk
octadesk.com
تحويل كل خدمة إلى إيرادات من المبيعات إلى ما بعد البيع. من أبسط الخدمات إلى أكثرها تعقيدًا. المنصة الأكثر اكتمالا وتكاملا في السوق لتحويل كل خدمة إلى فرصة للدخل وفرصة لإسعاد عملائك.
Rasayel
rasayel.io
رسايل هي منصة تواصل مع العملاء تساعد الشركات على البيع لعملائها ودعمهم عبر الواتساب وقنوات المراسلة الاجتماعية الأخرى. أبرز الميزات: - صندوق بريد مشترك للفريق مع مراسلة ثنائية الاتجاه - برنامج WhatsApp chatbot - عمليات بث WhatsApp والمراسلة المجمعة - واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وخطافات الويب - ع...
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - برنامج إدارة المعرفة للاختبارات والاختبارات والتدريب والبطاقات التعليمية وقاعدة المعرفة. ابدأ مع برامج إدارة المعرفة لدينا.
HelpSpace
helpspace.com
تبسيط دعم العملاء الخاص بك. أداة خدمة عملاء شاملة ستحبها أنت وعملاؤك! استفد من البريد الوارد للفريق والواجهة البديهية ومواقع الخدمة الذاتية والقنوات الواردة المتعددة للحصول على ميزة تنافسية في السوق الخاص بك.
Khoros
khoros.com
يساعدك برنامجنا على تقديم أفضل تجارب العملاء من خلال بناء وتوسيع نطاق الرعاية الرقمية والتسويق الاجتماعي ومجتمعات العلامات التجارية. انقر للبدء!
Capacity
capacity.com
القدرات عبارة عن نظام أساسي لأتمتة الدعم مدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يربط مجموعتك التقنية بالكامل للإجابة على الأسئلة وأتمتة مهام الدعم المتكررة وبناء حلول لأي تحدي تجاري.
Watermelon
watermelon.ai
قم ببناء برنامج الدردشة الآلي GPT-4 الخاص بك في دقائق، وقم بتجميع موقع الويب الخاص بك، وتحميل المستندات الخاصة بك وتقليل عبء العمل على فريق خدمة العملاء الخاص بك. سيحبها عملاؤك وموظفوك.
ConvergeHub
convergehub.com
يجمع ConvergeHub بين المبيعات والتسويق والخدمة في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) القوي الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الفوز بالمبيعات وإشراك العملاء.
SolarWinds
solarwinds.com
احصل على حلول إدارة تكنولوجيا المعلومات وإمكانية المراقبة البسيطة والقوية والآمنة المصممة لتحسين بيئات تكنولوجيا المعلومات المختلطة الحالية.
Pylon
getpylon.com
برنامج تصميم الطاقة الشمسية للشركات الشمسية سريعة النمو. قم بإنشاء مقترحات مبيعات الطاقة الشمسية عالية الدقة في أقل من دقيقتين.
LiveAgent
liveagent.com
تبدأ خدمة العملاء الرائعة ببرامج مكتب المساعدة الأفضل. تعرف على فوائد LiveAgent وابدأ باستخدامه خلال 5 دقائق.
Glassix
glassix.com
Glassix: "الذكاء الاصطناعي الذي يتحدث عن العملاء". قم بتوحيد رسائلك وتسريع الاستجابات وتعزيز الرضا من خلال منصة اتصالات العملاء الرائدة لدينا.