Charla

Charla

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: getcharla.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Charla على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تواصل مع زوار موقعك المباشرين على الفور وقدم أفضل تجربة في مجال المبيعات والدعم. توفر لك Charla Live Chat كل ما تحتاجه لإنشاء أفضل رحلة للعملاء. ✔️ إشراك زوار موقعك من خلال الدردشة المباشرة والمحادثات الاستباقية ✔️ إدارة طلبات الدعم الخاصة بك من خلال مكتب المساعدة والتذاكر ✔️ تمكين عملائك من خلال قاعدة المعرفة ✔️ جمع تعليقات العملاء وتحليلها ✔️ مراقبة أدائك باستخدام لوحة المعلومات ورؤى الزوار ✔️ ابق على اتصال مع تطبيقات iOS و Android للجوال ✔️ التكامل مع WordPress و Shopify و Magento بسهولة
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: getcharla.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Charla. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Rocket.Chat

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Tidio

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RingCentral

ringcentral.com

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Ariglad

Ariglad

ariglad.com

Inline Help

Inline Help

inlinehelp.com

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