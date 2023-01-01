من السهل نشر الحل المستند إلى الويب الذي يعمل على تعزيز جداول بيانات Excel الموجودة لديك من أجل التنفيذ السريع واعتماد المستخدم بشكل أكبر.

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