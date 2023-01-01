برامج إدارة الأداء للقادة المعاصرين. جمع التعليقات والتعرف على نقاط قوة الموظفين والمجالات التي تحتاج إلى تحسين. بناء نمو فريقك. تحويل الإدارة إلى تدريب.

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