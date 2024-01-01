قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

The easiest way to recognize and reward employees. Integrated with Slack and Microsoft Teams to increase recognition and engagement. Meaningful recognition that your team will value.

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