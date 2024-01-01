HiThrive
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الموقع الإلكتروني: hithrive.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من HiThrive على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
The easiest way to recognize and reward employees. Integrated with Slack and Microsoft Teams to increase recognition and engagement. Meaningful recognition that your team will value.
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الموقع الإلكتروني: hithrive.com
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