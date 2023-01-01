WebCatalog

Bonusly

Bonusly

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: bonus.ly

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Bonusly على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أسهل طريقة للتعرف على الموظفين ومكافأتهم. قم بزيادة مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم باستخدام Bonusly.

الموقع الإلكتروني: bonus.ly

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Bonusly. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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