Indicative
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الموقع الإلكتروني: indicative.com
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Indicative على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Indicative is the leading Product Analytics platform that provides product and growth teams actionable insights to optimize customer engagement, increase conversion, and improve retention.
الموقع الإلكتروني: indicative.com
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