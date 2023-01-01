WebCatalog

Indicative

Indicative

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: indicative.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Indicative على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Indicative is the leading Product Analytics platform that provides product and growth teams actionable insights to optimize customer engagement, increase conversion, and improve retention.

الموقع الإلكتروني: indicative.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Indicative. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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