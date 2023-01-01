Vexo
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الموقع الإلكتروني: vexo.co
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Vexo على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
Vexo is the next-generation analytics platform. It provides a solution for precise and actionable data through a beautiful UI, with a seamless integration and zero-configuration, zero-coding support. Vexo will help you improve user experience, increase user engagement by making the right decisions, while saving time and money.
الموقع الإلكتروني: vexo.co
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