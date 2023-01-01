بدائل - Vena
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com، Inc. هي شركة برمجيات أمريكية قائمة على السحابة ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. توفر خدمة إدارة علاقات العملاء (CRM) وتبيع أيضًا مجموعة تكميلية من تطبيقات المؤسسات التي تركز على خدمة العملاء وأتمتة التسويق والتحليلات وتطوير التطبيقات. في عام 2020، صنفت مجلة Fortune شركة Salesfor...
Workday
workday.com
تتضمن Workday Enterprise Management Cloud حاليًا حلولاً للتمويل والموارد البشرية والتخطيط وإدارة الإنفاق. تتغلب سحابة إدارة المؤسسات على قيود تخطيط موارد المؤسسات (ERP) وتحول الشركات إلى مؤسسات متفوقة. يتعلم أكثر.
Anaplan
anaplan.com
أنابلان هي شركة برمجيات تخطيط أمريكية مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تبيع Anaplan الاشتراكات في برامج تخطيط الأعمال المستندة إلى السحابة وتوفر البيانات لأغراض اتخاذ القرار.
Jedox
jedox.com
التخطيط لأعمالك برؤى وقرارات أفضل. تسريع التخطيط والتنبؤ وإعداد التقارير من خلال الأتمتة والتحليلات التنبؤية في حل واحد موحد. توفر لك Jedox منصة مرنة لإدارة أداء المؤسسة. قم بأتمتة المهام المتكررة، وتعزيز التعاون، وتحويل أعمالك من خلال قوة الذكاء الاصطناعي.
Fullcast
fullcast.com
Fullcast هي منصة التخطيط الوحيدة للدخول إلى السوق (GTM) التي تربط أنشطة تخطيط GTM الخاصة بك بسلاسة مع عمليات المبيعات التكتيكية الخاصة بك. فهو يسمح لك بتحديث إستراتيجيتك بشكل مستمر ونشر التغييرات على الفور. الشركات التي تخطط باستخدام Fullcast: -> خطط خلال أيام، وليس أسابيع أو أشهر. لا توجد جداول الب...