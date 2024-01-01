Spinify

spinify.com

تم تصنيف Spinify على أنه منصة ألعاب المبيعات رقم 1، وهي تبرز باعتبارها المنصة الوحيدة في دوريتها التي تدمج الذكاء الاصطناعي المتقدم، مما يحدث ثورة في كفاءة فريق المبيعات وإنتاجيته. تشتهر Spinify بأسعارها الشفافة والواضحة والمرنة لدعم أعمالك في أي مرحلة من مراحل نموها. مع SpinifyGPT، سيكون لدى فريق ا...