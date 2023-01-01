WebCatalog
Kadaza

Kadaza

kadaza.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Kadaza على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

صفحة رئيسية على الإنترنت سهلة الاستخدام وبوابة ويب وصفحة بداية مخصصة. نظرة عامة سهلة على المواقع الأكثر زيارة في الولايات المتحدة، منظمة بشكل واضح حسب الموضوع.

الموقع الإلكتروني: kadaza.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Kadaza. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CENTPAGE

CENTPAGE

centpage.com

My Yahoo

My Yahoo

my.yahoo.com

Avaz

Avaz

avaz.ba

Digg

Digg

digg.com

Twist

Twist

twist.com

MSN

MSN

msn.com

W3Schools

W3Schools

w3schools.com

WebOasis

WebOasis

weboas.is

Yahoo.com

Yahoo.com

yahoo.com

Upstox Pro

Upstox Pro

pro.upstox.com

Goo

Goo

Space

Daum

Daum

logins.daum.net

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية