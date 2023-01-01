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Digg

Digg

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الموقع الإلكتروني: digg.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Digg على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Digg هي الصفحة الرئيسية للإنترنت، وتضم أفضل المقالات ومقاطع الفيديو والمحتوى الأصلي الذي يتحدث عنه الويب الآن.

الموقع الإلكتروني: digg.com

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