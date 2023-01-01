مساعد أبحاث الذكاء الاصطناعي للعثور على روابط الويب المتعلقة بمحتوى الفكرة الخاص بك. عنصر واجهة مستخدم مضمن مباشرة داخل Notion الخاص بك والذي سيتم قراءته من محتوى Notion الخاص بك لمساعدتك في البحث والعثور على روابط الويب ذات الصلة في الموضوعات التي تهمك.

الموقع الإلكتروني: branchminds.com

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