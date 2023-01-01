WebCatalog
Branchminds

Branchminds

branchminds.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Branchminds على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

مساعد أبحاث الذكاء الاصطناعي للعثور على روابط الويب المتعلقة بمحتوى الفكرة الخاص بك. عنصر واجهة مستخدم مضمن مباشرة داخل Notion الخاص بك والذي سيتم قراءته من محتوى Notion الخاص بك لمساعدتك في البحث والعثور على روابط الويب ذات الصلة في الموضوعات التي تهمك.

الموقع الإلكتروني: branchminds.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Branchminds. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Dataspot

Dataspot

dataspot.ai

Ruru

Ruru

ruru.chat

Katch

Katch

gokatch.ai

Heyday

Heyday

heyday.xyz

Reach

Reach

magicreach.ai

LongShot

LongShot

longshot.ai

InfraNodus

InfraNodus

infranodus.com

Zocdoc

Zocdoc

zocdoc.com

Post

Post

post.news

Ethnologue

Ethnologue

ethnologue.com

Wisio

Wisio

wisio.app

Semantic Scholar

Semantic Scholar

semanticscholar.org

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية