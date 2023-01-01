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Sendtask

Sendtask

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الموقع الإلكتروني: sendtask.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Sendtask على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Sendtask هي أسهل طريقة لتنظيم عملك والتعاون عبر الإنترنت. سهل الاستخدام ولكنه قوي بما يكفي لإدارة عملك عليه.

الموقع الإلكتروني: sendtask.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sendtask. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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