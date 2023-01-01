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Sendtask هي أسهل طريقة لتنظيم عملك والتعاون عبر الإنترنت. سهل الاستخدام ولكنه قوي بما يكفي لإدارة عملك عليه.

الموقع الإلكتروني: sendtask.io

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