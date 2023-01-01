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Redis Labs

Redis Labs

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الموقع الإلكتروني: redislabs.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Redis Labs على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Redis Enterprise هو ببساطة أفضل إصدار من Redis، قاعدة بيانات NoSQL الأكثر شعبية في العالم.

الموقع الإلكتروني: redislabs.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Redis Labs. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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