يمنعك OwnBackup بشكل استباقي من فقدان البيانات المهمة وبيانات التعريف من خلال النسخ الاحتياطية التلقائية والاسترداد السريع والخالي من الإجهاد.

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