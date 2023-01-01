WebCatalog
OwnBackup

OwnBackup

app1.ownbackup.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من OwnBackup على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

يمنعك OwnBackup بشكل استباقي من فقدان البيانات المهمة وبيانات التعريف من خلال النسخ الاحتياطية التلقائية والاسترداد السريع والخالي من الإجهاد.

الموقع الإلكتروني: ownbackup.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ OwnBackup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Boardable

Boardable

app.boardable.com

SimpleBackups

SimpleBackups

my.simplebackups.com

Babel Street

Babel Street

app.babelstreet.com

Recapture

Recapture

app.recapture.io

Gearset

Gearset

app.gearset.com

Metadata2Go

Metadata2Go

metadata2go.com

Telmetrics

Telmetrics

calltelligence.telmetrics.com

GoodAccess

GoodAccess

app.goodaccess.com

Transparency

Transparency

transparency.amazon.com

Funnel

Funnel

app.funnel.io

Research Studio

Research Studio

app.researchstudio.ai

Cohesity

Cohesity

my.cohesity.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية