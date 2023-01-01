WebCatalog

Metadata2Go

Metadata2Go

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الموقع الإلكتروني: metadata2go.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Metadata2Go على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سيُظهر لك عارض البيانات التعريفية عبر الإنترنت جميع معلومات البيانات الوصفية المخفية لملفات الصوت والفيديو والمستندات والكتب الإلكترونية والصور. عارض بيانات exif عبر الإنترنت بدون تثبيت!

الموقع الإلكتروني: metadata2go.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Metadata2Go. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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