WebCatalog

Basin

Basin

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: usebasin.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Basin على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

معالجة وتسليم وتخزين بيانات التقديم الخاصة بك بشكل آمن. قم بإدارة جميع نماذج HTML الخاصة بك بسهولة من خلال واجهة خلفية واحدة.

الموقع الإلكتروني: usebasin.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Basin. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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